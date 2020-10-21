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Росздравнадзор проверит причину смерти пациентов с COVID-19 в ростовской больнице

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Росздравнадзор проверит причину смерти пациентов с коронавирусом в больнице в Ростове-на-Дону. Об этом в среду, 21 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

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«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области проверит причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по сообщению в СМИ, не хватило кислорода», ― говорится в сообщении.

О смерти 13 пациентов коронавирусного госпиталя при Городской больнице № 20 Ростова-на-Дону, которые задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ, стало известно ранее в этот день.

По информации портала 161.ru, это произошло 11–12 октября. пациенты, «которые еще могли продержаться», скончались, когда в перегруженном медучреждении не успели пополнить запасы газа. Пять человек погибли в реанимации, еще несколько — в общем отделении госпиталя.

В ростовском управлении здравоохранения редакции подтвердили информацию о том, что 12 октября в госпитале умерли 13 пациентов, добавив, что причина их смерти «будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы».

Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин заявил, что информация о связанных с дефицитом медицинского кислорода смертях в больнице является фейком.

По информации источников портала, в больнице нет своей станции по выработке кислорода, поэтому газ для коронавирусного госпиталя доставляют сжатым в баллонах. В сентябре этого года больница заключила 10-миллионный контракт с компанией «Оксиген», которая обязалась поставить 23 тыс. куб. м кислорода.

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