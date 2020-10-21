Школьный автобус с детьми столкнулся с грузовиком в Коми

Школьный автобус, который перевозил детей, столкнулся с грузовиком «Урал» в городе Сосногорске в Республики Коми. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону в среду, 21 октября.

По предварительным данным, в салоне автобуса находились 14 детей.

«Информация по пострадавшим уточняется», — отметили в СК.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Сосногорску Сергеем Ермолаевым.

Следователи совместно с полицейскими начали проверку по факту произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

ТАСС со ссылкой на региональный СКР отмечает, что авария произошла около 07:00. Автобус принадлежит сосногорской школе №1.

Ранее, 7 октября, на федеральной автодороге «Кавказ» столкнулись школьная «Газель», три грузовика и легковушка. В результате погибли три человека, находившиеся в «Газели», — водитель и две женщины. Еще 14 человек, включая 10 детей, доставили в больницы с различными травмами.

Прокуратура Дагестана начала проверку по данному факту. В региональном управлении МВД сообщили, что трагедия произошла из-за того, что один из грузовиков выехал на встречную полосу и столкнулся с другими машинами, в том числе и автобусом.