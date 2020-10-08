В МВД назвали причину ДТП со школьным автобусом в Дагестане

Причиной аварии с участием школьного автобуса в Дагестане стал выезд одного из грузовиков на встречную полосу. Об этом в среду, 7 октября, ТАСС рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения и столкнулся с остальными автомобилями, в числе которых был и школьный автобус. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, пишет RT.

Авария произошла ранее 7 октября на федеральной автодороге «Кавказ». Столкнулись школьная «Газель», три грузовика и легковушка. В результате ДТП три человека в «Газели» — водитель и две женщины — погибли, 14 человек, включая 10 детей, доставили в больницы с различными травмами. По данным регионального Минздрава, состояние троих детей и одного взрослого, пострадавших в ДТП, оценивается как тяжелое.

Проверку по данному факту начала прокуратура Дагестана, сообщает телеканал «Звезда».