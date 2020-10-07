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Число пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса в Дагестане возросло до 14

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Три человека погибли и 14 пострадали в результате ДТП с участием грузовых автомашин и школьного микроавтобуса у села Рыбалко Кизлярского района Дагестана. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Отмечается, что среди пострадавших 10 детей.

«Все пострадавшие доставлены в Кизлярскую центральную городскую больницу. Состояние четверых, троих детей и одного взрослого, оценивается как тяжелое», — рассказали в министерстве.

По данным ведомства, остальные получили травмы средней степени тяжести. Для помощи пострадавшим на место выехали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф в составе детского нейрохирурга и детского реаниматолога.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по республике сообщили, что в результате ДТП три человека погибли, восемь детей и один взрослый пострадали.

Авария произошла у поселка Рыбалко рядом с Кизляром 7 октября. Столкнулись школьный автобус «Газель», четыре большегруза и легковой автомобиль. По данным телеканала РЕН ТВ, ДТП произошло на трассе Р-215.

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