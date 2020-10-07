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Не менее трех человек погибли в ДТП со школьным автобусом в Дагестане

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Три человека погибли, восемь детей и один взрослый пострадали в ДТП со школьным автобусом в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике в среду, 7 октября.

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Восемь детей были госпитализированы.

Источник ТАСС в правоохранительных структурах Дагестана при этом уточнил, что погибли четыре человека и около 10 пострадали. «Предварительно, четыре человека погибли. Уточняется, есть ли среди них дети», — сказал собеседник агентства.

Представитель МВД республики сообщил «Интерфаксу», что восьмерых детей и водителя школьного автобуса увезли в больницу, их состояние уточняется.

Авария произошла у поселка Рыбалко рядом с Кизляром. Столкнулись школьный автобус «Газель», четыре большегруза и легковой автомобиль. По данным телеканала РЕН ТВ, ДТП произошло на трассе Р-215.

Накануне в городе Златоусте в Челябинской области произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, среди которых двое детей. Водителя и детей доставили в златоустинскую городскую больницу. Водитель автомобиля «Лада Калина» пытался совершить обгон, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком DAF. По словам очевидцев, легковой автомобиль ремонту не подлежит.

В ГИБДД начали проверку по факту аварии.

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