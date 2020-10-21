В Минпросвещения уточнили требования к учителям для работы в пандемию

Школьных учителей не обязывают предоставлять отрицательный тест на коронавирусную инфекцию для проведения уроков. Об этом в среду, 21 октября, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

«Если будут требования соответствующие — значит, будут выполняться. Пока таких требований нет», — цитирует его ответ ТАСС.

Накануне российский вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев предложил ввести обязательную вакцинацию для учителей в школах, преподавателей вузов и других лиц, которые работают с большим скоплением людей. Такие меры, по его словам, необходимы, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции среди учеников.

В тот же день директор Института им. Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что в первую очередь вакцинацию пройдут медицинские работники и учителя.

18 октября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заверил, что российских учителей не будут отстранять от работы в случае отказа делать прививку от коронавируса или гриппа. Он подчеркнул, что вакцинация является добровольным решением.

2 октября стало известно, что столичных учителей из группы риска могут заменить студенты. Учителей старшего возраста и педагогов с хроническими заболеваниями планируют перевести на дистанционную работу. После каникул возрастные учителя могут стать тьюторами и останутся дома. Проводить очные занятия планируют пригласить студентов старших курсов педагогических вузов.