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Вирусолог предложил ввести обязательную вакцинацию учителей и преподавателей

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Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции необходимо сделать обязательной для учителей в школах, преподавателей вузов и других лиц, которые работают с большим скоплением людей. Такое мнение высказал во вторник, 20 октября, российский вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

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«Это, с моей точки зрения, делать совершенно необходимо. Если делать не хочешь — расставайся со своей должностью. <…> Если вы будете позволять школьному учителю или работнику детского сада по капризу оставаться непривитым, вы будете поддерживать риск заражения этих детей», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Зуева, сказанные в ходе пресс-конференции «Четыре всадника здоровья. Преимущества и недостатки новых вакцин от COVID-19».

Также вирусолог напомнил всем о необходимости продолжать носить защитные маски, чтобы избежать распространения инфекции.

Ранее в этот же день директор Института им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется примерно через месяц.

В свою очередь генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что массовую вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется начать в конце ноября, сообщает телеканал «360».

1 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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По последним данным, в России выявлен 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исхода, выздоровелb 1 085 608 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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