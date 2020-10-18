Кравцов подчеркнул добровольную основу процесса вакцинации от COVID-19

Российских учителей не будут отстранять от работы в случае отказа делать прививку от коронавируса или гриппа. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что вакцинация является добровольным решением.

«Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность. И это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. Но, повторюсь, это будет добровольный процесс», — сообщил министр в интервью ТАСС, опубликованном в воскресенье, 18 октября.

Кравцов подчеркнул, что решение о тестировании педагогов на коронавирусную инфекцию принимают региональные власти в зависимости от эпидемситуации.

«Но, поверьте, задача защитить здоровье сейчас номер один и, прежде всего, конечно, здоровье высоковозрастных педагогов», — ответил глава ведомства на вопрос о необходимости массового тестирования школьных учителей.

14 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация от коронавируса в России не должна быть обязательной. Она подчеркнула, что необходимо провести большую разъяснительную работу касательно того, что собой представляет вакцина, что она делает, какие есть плюсы, минусы и риски.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй российской вакцины от COVID-19 объявил президент РФ Владимир Путин 15 октября. Препарат «ЭпиВакКорона» разработан новосибирским центром «Вектор», пишет «Газета.ру».

В общей сложности за все время пандемии в России зафиксировано 1 399 334 случая коронавируса, в том числе 15 099 за последние 24 часа. Скончались 24 187 человек, 1 070 575 — выздоровели.

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