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Кравцов подчеркнул добровольную основу процесса вакцинации от COVID-19

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Российских учителей не будут отстранять от работы в случае отказа делать прививку от коронавируса или гриппа. Такое заявление сделал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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Он подчеркнул, что вакцинация является добровольным решением.

«Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность. И это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. Но, повторюсь, это будет добровольный процесс», — сообщил министр в интервью ТАСС, опубликованном в воскресенье, 18 октября.

Кравцов подчеркнул, что решение о тестировании педагогов на коронавирусную инфекцию принимают региональные власти в зависимости от эпидемситуации.

«Но, поверьте, задача защитить здоровье сейчас номер один и, прежде всего, конечно, здоровье высоковозрастных педагогов», — ответил глава ведомства на вопрос о необходимости массового тестирования школьных учителей.

14 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация от коронавируса в России не должна быть обязательной. Она подчеркнула, что необходимо провести большую разъяснительную работу касательно того, что собой представляет вакцина, что она делает, какие есть плюсы, минусы и риски.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй российской вакцины от COVID-19 объявил президент РФ Владимир Путин 15 октября. Препарат «ЭпиВакКорона» разработан новосибирским центром «Вектор», пишет «Газета.ру».

Инфографика

В общей сложности за все время пандемии в России зафиксировано 1 399 334 случая коронавируса, в том числе 15 099 за последние 24 часа. Скончались 24 187 человек, 1 070 575 — выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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