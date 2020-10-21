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В Роспотребнадзоре назвали плохой услугой ношение масок на подбородке

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Ношение масок на подбородках во время пандемии коронавируса ― плохая услуга как для себя, так и для окружающих. Об этом в среду, 21 октября, заявила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю, глава управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская.

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«Есть правила ношения масок. Когда ее опускают на подбородок и так далее, это фактически плохая услуга и себе, и окружению. Особенно это важно в общественном транспорте, потому что это закрытое пространство, это большое количество людей, это час пик, что создает определенные риски осложнения эпидемиологической ситуации», ― сказала она в ходе заседания регионального оперативного штаба.

Кроме того, Пеньковская призвала жителей полуострова соблюдать масочный режим, в том числе в местах массового скопления людей.

Согласно данным на 21 октября, в Крыму зафиксировано 7 373 случая заболевания COVID-19, при этом 4 148 пациентов выздоровели, а 113 ― скончались.

Ранее, 19 октября, глава Крыма Сергей Аксенов на заседании в правительстве региона сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в республике стабилизировалась и взрывной рост заболеваемости удалось остановить.

15 октября ученые Крымского федерального университета имени Вернадского разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

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