Крымские ученые заявили о разработке новой вакцины от COVID-19

Ученые Крымского федерального университета им. Вернадского (КФУ) разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил в четверг, 15 октября, руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

«Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела», — приводит его слова «РИА Новости».

Одно из преимуществ препарата состоит в том, что его можно принимать интроназально, то есть вдыхать, передает «Газета.ру».

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины 14 октября объявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

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