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Аксенов заявил об остановке «взрывного роста» случаев COVID-19 в Крыму

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Ситуация с распространением коронавируса в Крыму стабилизировалась, и «взрывной рост» заболеваемости удалось остановить. Об этом 19 октября заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании в правительстве региона.

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«Положение дел стабилизировалось, роста взрывного дальше нет», — приводит «РИА Новости» слова Аксенова.

Он выразил надежду на то, что система здравоохранения выдержит наплыв пациентов с COVID-19, и заверил, что власти будут помогать медикам.

Согласно последним данным, в Крыму и Севастополе всего выявлено 7170 случаев COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях республики проходят 3056 человек, выписано с выздоровлением — 3927.

На прошлой неделе ученые Крымского федерального университета им. Вернадского разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции.

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов 25 сентября сообщил, что в регионе возобновил работу волонтерский центр помощи при пандемии коронавируса.

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Кроме того, в середине сентября Аксенов гарантировал работу всех сфер экономики Крыма во время эпидемии COVID-19 в регионе. Он сообщил, что сферы бизнеса и школы закрываться или переводиться на дистанционное обучение не будут.

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