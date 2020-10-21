ФСБ заявила о задержании группировки изготовителей поддельных сигарет

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала лидеров и участников преступного сообщества, продавших за полгода партий поддельных сигарет на сумму более 300 млн рублей. Об этом в среду, 21 октября, пишет пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что реализация немаркированных табачных изделий осуществлялась преступным сообществом, состоящим из трех организованных групп из числа граждан Российской Федерации на территории 11 субъектов России. <...> С 2018 года членами преступного сообщества реализовано немаркированной табачной продукции на сумму свыше 300 млн рублей», — говорится в сообщении.

В местах проживания участников преступного сообщества и на территории складов хранения сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли около 1 млн пачек сигарет на сумму свыше 30 млн рублей, крупные денежные средства, в том числе в иностранной валюте, на сумму более 20 млн рублей, а также финансовую документацию, подтверждающую незаконные операции.

Отмечается, что с 2018 года преступники продали немаркированную табачную продукцию на сумму свыше 300 млн рублей.

Следственным управлением СК России по Ярославской области в отношении лидеров и участников группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями первой и второй ст. 210 УК России («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

С 1 марта 2018 года в России вступила в силу норма об обязательном наличии цифровой маркировки у табачных изделий.

Руководитель отдела информационных систем логистической компании «Даксер» Денис Вавилкин в разговоре с «Известиями» заверил, что введение обязательной цифровой маркировки сигарет сделает российский рынок максимально прозрачным.