Вотчину Деда Мороза включат в нацпроект по развитию туризма

В Вологодской области утвердили долгосрочную стратегию развития резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, в резиденции началась модернизация инфраструктуры и туристических программ, говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

Вотчину Деда Мороза включат в формируемый Ростуризмом нацпроект по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

«Региональный проект [«Великий Устюг – родина Деда Мороза»] очень важный для нас, должен войти в национальный проект развития туристско-рекреационных кластеров РФ. За более чем 20 лет истории достигнуты серьезные результаты. Создано 156 объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры, в том числе 35 объектов в вотчине Деда Мороза и 121 объект в городе Великий Устюг и Великоустюгском районе. Построено 43 объекта размещения, создано около шести тысяч рабочих мест в сфере туризма и сопутствующих отраслях. Проект дал импульс развитию города и района, сделал их привлекательными как для российских, так и для иностранных туристов», — привела пресс-служба слова губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

Он отметил, что к 20-летию резиденция подошла не с тем результатом, на который рассчитывали. Причинами сбоя в системе управления проектом и стагнации стали «неэффективный менеджмент, трения между собственниками объектов».

«Личные амбиции руководителей стали превалировать над государственными интересами, что вызвало разногласия и конфликты. За последние три года прибыль снизилась более чем на 40%, значительно выросла задолженность, проект стал убыточным. Выявить причины помогла аудиторская проверка, проведенная по поручению губернатора. Это стало поводом для отставки прежнего руководства и назначения новой команды управленцев», — говорится в сообщении.

Согласно новой концепции, вотчина Деда Мороза будет центром туристического кластера федерального уровня. Сейчас объединен земельный и имущественный комплекс резиденции. Собственников имущества вовлекли в состав акционерного общества «Дед Мороз». Площадь вотчины увеличили 150 гектаров. Основными акционерами стали правительство области и администрация Великоустюгского района.

Чтобы повысить туристическую привлекательность резиденции, было принято решение об обновлении инфраструктуры и творческих программ. Сейчас ведется реконструкция городской резиденции Деда Мороза и Дома моды Деда Мороза. Сдача городской резиденции Деда Мороза запланирована на 18 ноября. Также проработана новая концепция бренд-бука, подготовлена обновленная линейка сувенирной продукции, формируется инвестиционный портфель.

В сфере социального туризма рассматривается возможность запуска ежегодного «Губернаторского экспресса», а также областных проектов «В гости к Деду Морозу» и «Выходные с Дедушкой Морозом».

В составе инвестиционного портфеля рассматриваются перспективы создания в вотчине спортивного ядра для проведения учебно-тренировочных сборов спортивных команд, устройства посадочной вертолетной площадки для привлечения туристов, создания спа-центра. Запланировано строительство не менее 15 объектов туристской инфраструктуры. Рассматриваются возможности создания представительств Деда Мороза в разных регионах страны на условиях франшизы.

Новогоднюю праздничную программу анонсируют ко дню рождения Деда Мороза (18 ноября). Планируется решить вопрос графика движения специализированных туристических поездов до станции Великий Устюг.

Концепцию по модернизации представил вечером в понедельник, 19 октября, генеральный директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев. 20 октября он погиб при крушении вертолета в Нюксенском районе Вологодской области.

20 октября легкомоторный вертолет упал в реку Сухону неподалеку от деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области. По предварительным данным регионального МЧС, погибли два человека, пилот и пассажир.