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Вертолет упал в реку под Вологдой

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Небольшой вертолет потерпел крушение в Нюксенском районе Вологодской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в районной администрации во вторник, 20 октября.

Собеседник агентства добавил, что летательный аппарат упал в реку Сухона у населенного пункта Бобровское. Судьба экипажа пока не известна.

Ранее, 26 сентября, небольшой вертолет разбился в горной местности в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Жертвами ЧП стали три человека.

По данным полиции, авария произошла на границе уездов Хэйшуй и Маосянь в Тибетско-Цянском автономном округе. Аппарат был в собственности частной компании из Шэньчжэня.

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