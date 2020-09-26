Трое погибли при крушении вертолета в Китае

Небольшой вертолет разбился в горной местности в провинции Сычуань на юго-западе Китая, в результате погибли три человека. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.

Крушение произошло на границе уездов Хэйшуй и Маосянь в Тибетско-Цянском автономном округе. По данным полиции, вертолет находился в собственности частной компании из Шэньчжэня.

Причины случившегося устанавливаются.

23 сентября в центре Ливии в районе Сукна разбился вертолет с представителями частной военной компании. Воздушное судно упало недалеко от военной базы Аль-Джуфра. При столкновении с землей взорвались боеприпасы, находившиеся на борту вертолета.