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Глава Вологодской области подтвердил гибель директора АО «Дед Мороз»

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Генеральный директор АО «Дед Мороз» Олег Васильев погиб в результате крушения вертолета в Вологодской области. Об этом 20 октября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Олег Кувшинников.

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«Накануне мы обсуждали развитие вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение <…> для всех нас это большая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал он.

В этот же день в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения вертолета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении.

О том, что на борту упавшего в реку вертолета мог находиться генеральный директор АО «Дед Мороз», сообщалось ранее во вторник.

20 октября легкомоторный вертолет упал в реку Сухону неподалеку от деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области. По предварительным данным регионального МЧС, погибли два человека, пилот и пассажир.

На место крушения выехал начальник Главного управления МЧС Василий Балчугов, также там работает оперативный штаб ведомства.

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