Источник заявил о гибели главы ООО «Дед Мороз» в авиакатастрофе под Вологдой

В вертолете, упавшем 20 октября в реку Сухону неподалеку от деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области, мог находиться генеральный директор ООО «Дед Мороз», бывший заместитель губернатора этого региона Олег Васильев. Об этом сообщается 20 октября на сайте kp.ru.

Эту информацию подтвердил и осведомленный источник «Известий». Также в вертолете мог находиться инвестор проекта «Великий Устюг — Родина Деда Мороза».

Названа и марка вертолета — легкомоторный вертолет Robinson R44.

О крушении стало известно ранее во вторник, летательный аппарат не утонул, и его унесло вниз по течению. В результате крушения, по предварительным данным, погибли два человека.