Два человека погибли при крушении вертолета под Вологдой

Два человека погибли при крушении легкомоторного вертолета, который упал в реку Сухону неподалеку от деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«По предварительным данным, погибли два человека — пилот и пассажир, которые находились на борту», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на земле в результате крушения вертолета никто не пострадал.

На место крушения выехал начальник Главного управления Василий Балчугов. Работает оперативный штаб МЧС.

О крушении вертолета стало известно ранее во вторник. Сообщалось, что он не утонул и его унесло вниз по течению.

26 сентября вертолет потерпел крушение в горной местности в провинции Сычуань на юго-западе Китая. В результате происшествия погибли три человека.

По данным полиции, авария произошла на границе уездов Хэйшуй и Маосянь в Тибетско-Цянском автономном округе. Аппарат был в собственности частной компании из Шэньчжэня.