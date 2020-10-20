Упавший под Вологдой вертолет выполнял коммерческий рейс

Вертолет, потерпевший крушение в Нюксенском районе Вологодской области, выполнял коммерческий рейс. Об этом 20 октября рассказала замначальника пресс-службы МЧС по Вологодской области Валентина Лодыгина.

«В 12:10 поступил сигнал о том, что в районе населенного пункта Бобровское в реку упал вертолет Robinson 4. Вертолет коммерческий. Он выполнял коммерческий рейс Вологда – Великий Устюг. Он принадлежит вертолетной компании «Аэросоюз», — передает ее слова телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что упавший в реку Сухона вертолет не утонул и его несет вниз по течению. В кабине вертолета находится человек, достать которого пока что не удается.

О крушении вертолета стало известно ранее во вторник.