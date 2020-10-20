Поиски погибших в крушении вертолета в Вологодской области продолжат 21 октября

Поиски троих человек, погибших в катастрофе вертолета в Вологодской области, водолазы продолжат искать в среду, 21 октября. Об этом 20 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

Уточняется, что после крушения из реки Сухоны было извлечено тело одного погибшего, директора АО «Дед Мороз» Олега Васильева.

«Найдено одно тело — мужчины, им оказался Васильев, уже проведено опознание. Очевидец, который сообщил о трагедии, видел на поверхности два тела: мужское и женское, но нашли только одно», — говорится в сообщении.

Кроме того, был найден женский паспорт. Кому он принадлежит, источник не знает.

О катастрофе и возможном нахождении на борту вертолета гендиректора АО «Дед Мороз» стало известно 20 октября. Вертолет марки Robinson R44, следовавший по маршруту Вологда – Великий Устюг, упал в реку Сухону неподалеку от деревни Бобровское Нюксенского района Вологодской области.

На место крушения выехал начальник Главного управления МЧС Василий Балчугов, также там работает оперативный штаб ведомства.

Глава региона Олег Кувшинников подтвердил гибель Васильева. В пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения вертолета.

Васильев был назначен сначала и.о., а затем директором АО «Дед Мороз» в начале 2020 года. Компании переданы объекты «вотчины» Деда Мороза в Великом Устюге. Ее учредителем является правительство Вологодской области.