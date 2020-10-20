Генконсульство России обратилось к США за разъяснениями по делу о контрабанде

Генеральное консульство России в Нью-Йорке обратилось в Госдепартамент США за разъяснениями, есть ли среди задержанных по обвинениям в контрабанде из Соединенных Штатов граждане РФ. Об этом 20 октября сообщил пресс-секретарь Генконсульства Алексей Топольский.

«По предварительным данным, один гражданин России есть среди тех, кому предъявлены обвинения», — сказал он.

Днем ранее прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщила, что в Нью-Йорке были арестованы семь человек — Акмал Асадов, Сайюз Дайбагия, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сокхончук и Зокир Искандеров. Еще один — Азамат Бобомуродов — был задержан в штате Иллинойс. Еще два человека, чьи имена не раскрываются, находятся в розыске.

Их обвиняют в контрабанде электронных устройств из США в Россию с помощью курьеров на сумму более $50 млн. Отмечается, что они были в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками «Аэрофлота».

В свою очередь, в «Аэрофлоте» заявили, что сотрудников авиакомпании нет в списке граждан, обвиняемых в контрабанде. По словам пресс-секретаря «Аэрофлота» Юлии Спиваковой, представительство компании взаимодействует с посольством России в США и генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к «Аэрофлоту» и согласования дальнейших действий.