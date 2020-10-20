В «Аэрофлоте» прокомментировали обвинения в причастности сотрудников к контрабанде

Сотрудников «Аэрофлота» нет в опубликованном списке граждан, обвиненных в контрабанде, сообщила во вторник, 20 октября, пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

«Сегодня в СМИ распространяется сообщение о том, что десяти гражданам различных стран, в том числе РФ, предъявили обвинения в нелегальном экспорте электронной аппаратуры из США. В опубликованном списке граждан, которым предъявили обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудники «Аэрофлота», — сказала Спивакова.

По ее словам, представительство компании взаимодействует с посольством России в США и генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к «Аэрофлоту» и согласования дальнейших действий.

Спивакова также отметила, что компания ранее выявляла и пересекала попытки вовлечения сотрудников в подобную противоправную деятельность — тогда принимались жесткие меры реагирования. Эта работа является приоритетной в деятельности департамента обеспечения экономической безопасности компании и будет продолжена в дальнейшем, подытожила представитель «Аэрофлота».

Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк 20 октября предъявила обвинения 10 подозреваемым в контрабанде электроники из США в Россию. Утверждалось, что якобы в перевозке товара участвовали бывшие и действующие сотрудники «Аэрофлота».

Общая сумма контрабандных товаров, по информации прокуратуры, составила около $50 млн. Среди товаров, в частности, была названа продукция компании Apple — смартфоны, планшеты и часы.