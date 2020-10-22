Спорная территория: могут ли жители повлиять на стройку в своих дворах

В Рязанской области жители многоквартирного дома выступили против строительства в своем дворе. Из-за стройки в распоряжении жильцов якобы останется только небольшая дорога у дома, а детская площадка и прогулочная зона будут огорожены под строительные работы. В мэрии города уже пообещали учесть обеспокоенность местных жителей, однако отметили, что данный участок является муниципальным и не относится к общедолевой собственности дома. Подобные споры регулярно возникают в каждом российском городе. О том, что делать жильцам, если во дворе планируется нежелательная стройка, — в материале «Известий».

Спор у дома

Жители Рязани выступили против строительства пристройки к детсаду в их дворе. По словам одной из жительниц, Натальи Королевой, у дома забрали весь двор и детскую площадку, оставив жильцам только дорогу вдоль дома.

— Говорят, что тендер выигран, все документы подписаны, строительство начато и уже ничего нельзя сделать. Только если будем привлекать общественность, какое-то местечко нам выделят. Но нашу площадку переносить некуда — тут парковка, там помойка, в другом месте проходят коммуникации — все изношенные, которые постоянно прорывает. Даже если ее куда-то впихнут — это опасно для детей, — описывает ситуацию Наталья.

Спорная территория Детская площадка во дворе на улице Зубковой, Рязань Фото: admrzn.ru

В свою очередь, городская мэрия пообещала учесть интересы местных жителей. В то же время гражданам пояснили, что участок для реконструкции детского сада является муниципальным и не относится к общедолевой собственности дома.

Всеобщее решение

Так что же делать жильцам, если в их дворе планируется стройка? Как пояснил в разговоре с «Известиями» адвокат, член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Рубин, если речь идет о территории многоквартирного жилого дома, то, в силу ст. 36 Жилищного кодекса, она относится к общему имуществу собственников этого дома.

Так, согласно упомянутой статье ЖК РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности принадлежит общее имущество, а именно земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, а также иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном участке объекты.

Спорная территория Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам юриста, решение об использовании такого имущества должно быть вынесено на общем собрании. «Причем оно должно приниматься чуть ли не единогласно. Стоит также помнить о том, что закон дает очень короткий срок для его обжалования. Иногда люди приезжают из отпуска, а оказывается, что всё уже решено», — отметил он.

Не пропускать слушания

Всё намного сложнее, когда речь идет о муниципальной земле, указывает Рубин. Однако, как пояснил в разговоре с «Известиями» руководитель областного представительства общественного движения «Мой двор» Владимир Лактюшин, перед любым подобным строительством должны проводиться публичные слушания. По его словам, жителям многоквартирных домов всегда нужно высказываться, если их не слышат — писать петиции в администрацию города, но стоит это делать до того, как всё будет утверждено.

Спорная территория Совещание в администрации города Рязани по вопросу застройки двора на улице Зубковой Фото: admrzn.ru

О важности участия жильцов в общественных слушаниях сообщил в беседе с «Известиями» и адвокат Михаил Кюрджев.

— Любое строительство предполагает общественные слушания. Оно не возникает внезапно, соответственно, сначала меняется вид разрешенного использования земельного участка. Если условно там был неиспользуемый пустырь, например, были гаражи или старое здание, то, возможно, проводится отдельное межевание, которое тоже проходит через публичные слушания. Жильцы обязательно должны туда ходить, и тогда их мнение будет учтено, — считает юрист.

Выявить нарушения

Далее воспрепятствовать строительству возможно в том случае, если нарушаются какие-то права жильцов, указывает Кюрджев. Например, если разрешение было выдано с нарушениями: стройка идет слишком близко к жилому дому, она не соответствует параметрам пожарной безопасности или и вовсе блокирует возможности въезда пожарной машины. Чтобы защищать свои интересы, жильцы вправе обратиться в том числе в суд, проведя перед этим соответствующую экспертизу (для подтверждения нарушения этих норм) .

— Учитывается и то, лишатся ли жильцы при строительстве части придомовой территории, или детской площадки, или части озеленения — в этом случае они также имеют право обратиться в судебные органы и потребовать прекращения строительства, а также отмены разрешения на строительство или корректировки проекта.

Спорная территория Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Как пояснил юрист, по сути, характеристики придомовой территории (например, ее размер) можно легко узнать у управляющей компании, потому что это фактически та территория, которая убирается и обслуживается за счет жильцов. Согласно нормативам, у дома должна быть детская площадка, озеленение, определенное количество парковочных мест — и всё это считается придомовой территорией. Кроме того, границы земельного участка и его площадь прописываются в кадастровых паспортах, эту информацию можно узнать на сайте Росреестра.

Также существует достаточно много ограничений на строительство в непосредственной близости от жилых домов. «Существуют ограничения даже на установку антенны сотовой связи (расстояние должно быть не менее 30 м), а также на вид деятельности внутри нежилого здания по соседству», — добавил Кюрджев. В целом по действующему градостроительному законодательству среди сложившейся жилой застройки могут возводиться только объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также социальное жилье при условии сохранения существующей системы благоустройства и озеленения территории (но опять же только после проведения публичных слушаний и согласования проекта с жителями).

Спорная территория Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— У заинтересованных лиц есть возможность обжаловать проект планировки и проект межевания территорий. Если говорить о первом варианте, то он в основном бесперспективный, потому что суды считают, что это лишь проект. Также существует практика обжалования разрешений на строительство — и это более действенный вариант, главное, доказать свою заинтересованность и факты нарушения , — считает Юрий Рубин.

Не стоит забывать и о том, что на благоприятный исход может повлиять и привлечение общественного внимания, отметила в разговоре с «Известиями» активистка Юлия Ивасишина. По ее словам, жильцы, безусловно, могут выразить свое несогласие, но, как правило, повлиять на застройку городской земли можно только при условии общих усилий всех жильцов дома.