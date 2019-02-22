Облик российских мегаполисов начнут формировать по новым правилам

В России отменят генпланы крупных городов. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 марта предложения, предусматривающие переход градостроительной политики на работу по новому документу.

Именно он будет определять направления развития мегаполисов.

Некоторые эксперты выразили опасения, что подобные перемены могут привести к бесконтрольной застройке и исчезновению зеленых зон. Кроме того, непонятно, какое ведомство будет руководить планированием и что от этого выиграют граждане.

Вице-президент Союза архитекторов России, профессор Дмитрий Наринский уверен, что генплан как закон стал одним из тормозов городского развития.

«Генеральный план в нынешнем виде не соответствует замыслам, которые были заложены в него изначально. В некоторые генпланы изменения вносятся по два раза в год. Бесконечно совершенствовать то, что сейчас не работает, нам кажется ошибочным. Лучше это радикально изменить», –– отметил он.

Предполагается, что генпланы могут заменить стратегией пространственного развития и комплексным планом инфраструктурного развития.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Встали в стройку: города оставят без генплана