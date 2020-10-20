Лукашенко поручил ректорам объяснить студентам последствия участия в митингах

Студентам белорусских вузов необходимо объяснить последствия участия в воскресных маршах, заявил во вторник, 20 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко, назначая новых ректоров в три белорусских вуза.

«В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать», — приводит Белта его слова.

По мнению белорусского лидера, на подобных мероприятиях студентам «делать нечего». Лукашенко также призвал ректоров «никого не уговаривать», а объяснять учащимся последствия участия в протестах.

«Ну не хотят [учиться] — не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас», — подчеркнул он.

9 октября Лукашенко пообещал кадровые перестановки в вузах из-за «поведения студентов».

1 сентября в Минске на митинги вышли студенты почти всех вузов белорусской столицы. Предполагалось, что к 11:30 учащиеся разных институтов придут к министерству образования и устроят общую демонстрацию. Но площадь Независимости с самого утра оцепил ОМОН.

Тогда студенты решили пойти шествием в 400–500 человек по главным улицам города, за утро 1 сентября задержали порядка 40–50 человек. Но к трем часам дня задержанных отпустили.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.