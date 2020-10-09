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Лукашенко пообещал кадровые перестановки в вузах из-за «поведения студентов»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вопросах к министерству образования и анонсировал кадровые перестановки из-за поведения студентов. Об этом 9 октября сообщает «БелТА».

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«Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени», — заявил он на совещании по актуальным вопросам в Минске. По его словам, ректоры вузов недорабатывают. В течение недели будет решен кадровый вопрос по таким вузам.

Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и власть обязана выполнить этот наказ народа, добавил Лукашенко.

1 сентября в Минске на митинги вышли студенты почти всех вузов белорусской столицы. Предполагалось, что к 11:30 учащиеся разных институтов придут к министерству образования и устроят общую демонстрацию. Но площадь Независимости с самого утра оцепил ОМОН.

Тогда студенты решили пойти шествием в 400–500 человек по главным улицам города, за утро 1 сентября задержали порядка 40–50 человек. Но к трем часам дня задержанных отпустили.

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