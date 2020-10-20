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Медведев провел первое заседание по системе защиты от новых инфекций

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Первое заседание комиссии Совета безопасности России прошло во вторник по вопросам создания системы защиты от новых инфекций.

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Заседание провел зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В частности, Медведев отметил, что в России необходимо создать систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от угроз новых инфекций.

12 октября президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ, которая будет заниматься вопросами создания системы защиты страны от новых инфекций. Ее возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Согласно указу президента, комиссия будет проводить оценку внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и их сопротивляемость противомикробным препаратам, а также изучать механизмы появления новых заболеваний.

За прошедшие сутки в России выявлено 16 319 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего новых пациентов — в Москве (4999), Санкт-Петербурге (695) и Московской области (426).

Всего на сегодняшний день в стране выявлен 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.

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