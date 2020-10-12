Путин поручил образовать комиссию по созданию системы защиты от новых инфекций
Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ, которая будет заниматься вопросами создания системы защиты страны от новых инфекций. Глава государства уже подписал соответствующий указ, опубликованный в понедельник, 12 октября, на официальном портале правовой информации.
«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в документе, вступающем в силу со дня его подписания.
Согласно указу, комиссия будет проводить оценку внутренних и внешних угроз связанных с распространением инфекционных заболеваний и их сопротивляемость противомикробным препаратам, а также изучать механизмы появления новых заболеваний. Вместе с этим комиссия будет оценивать уровень защиты населения страны от новых инфекций, организовывать исследование для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, и предлагать Совбезу соответствующие предложения и рекомендации.
«Комиссия осуществляет свою деятельность с учетом мнения научного сообщества и специалистов в области противодействия распространению инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности», — следует из документа.
Положение и состав комиссии будет утверждать непосредственно глава государства по представлению зампреда Совбеза страны. В ее состав войдут представители федеральных органов госвласти, а также представители региональных властей и других государственных органов и организаций.
По последним данным, в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровел 1 024 235 человек.
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