Прямой эфир

Путин поручил образовать комиссию по созданию системы защиты от новых инфекций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ, которая будет заниматься вопросами создания системы защиты страны от новых инфекций. Глава государства уже подписал соответствующий указ, опубликованный в понедельник, 12 октября, на официальном портале правовой информации.

Страхи и риски: как будет развиваться ситуация с COVID-19 в России
Пик вспышки коронавируса еще не пройден, считают ученые

«Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций», — говорится в документе, вступающем в силу со дня его подписания.

Согласно указу, комиссия будет проводить оценку внутренних и внешних угроз связанных с распространением инфекционных заболеваний и их сопротивляемость противомикробным препаратам, а также изучать механизмы появления новых заболеваний. Вместе с этим комиссия будет оценивать уровень защиты населения страны от новых инфекций, организовывать исследование для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, и предлагать Совбезу соответствующие предложения и рекомендации.

«Комиссия осуществляет свою деятельность с учетом мнения научного сообщества и специалистов в области противодействия распространению инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности», — следует из документа.

Положение и состав комиссии будет утверждать непосредственно глава государства по представлению зампреда Совбеза страны. В ее состав войдут представители федеральных органов госвласти, а также представители региональных властей и других государственных органов и организаций.

По последним данным, в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровел 1 024 235 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020