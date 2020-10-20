В Алтайском крае минстрой оставил сирот без жилья

Алтайскими чиновниками заинтересовался следственный комитет. В регионе пропал 1 млрд рублей, выделенный на жильё для сирот. То есть местный минстрой получил деньги, но квартиры почему-то не купил.

Должностные лица, в свою очередь, заявляют, что контракты выполняются.

В сентябре минстрой получил ещё 700 млн бюджетных рублей на приобретение квартир для сирот. Но освоить деньги в этом году якобы невозможно. Сироты пытаются добиться законного жилья через суд.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».