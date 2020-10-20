Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Медведев призвал продолжить дискуссию о четырехдневной рабочей неделе
Происшествия
Два человека погибли при крушении вертолета под Вологдой
Общество
США анонсировали санкции в отношении участвующих в «Северном потоке – 2» судов
Общество
Синоптики предупредили о заморозках и гололедице в Подмосковье
Армия
Минобороны не поддержало предложение Минфина сократить численность ВС

Названы плюсы и минусы предложений по реформированию Российской армии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сокращение штатной численности военнослужащих Российской армии на 10% не принесет нужного экономического эффекта, зато усугубит взаимоотношения среди представителей различных родов войск и военных служб, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов во вторник, 20 октября.

Неуставное отношение: Минфин подготовил реформу вооруженных сил
Среди инициатив ведомства — сокращение на 10% численности ВС и повышение возраста выхода на военную пенсию

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на проект Минфина России сообщили, что штатная численность военнослужащих может быть сокращена на 10%. Проект предполагает оптимизацию расходов посредством свободных вакансий. Кроме того, инициативу могут реализовать через перевод на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач, а именно преподавателей, финансистов, кадровиков, медиков, тыловиков и юристов, пишет «Газета.ру».

Михайлов отметил, что похожие эксперименты по увольнению с военной службы представителей некоторых военных профессий, в том числе военных врачей, юристов, журналистов, преподавателей и других, проводились при бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове. По словам эксперта, история показала, что это были неверные решения.

«То же относится к попыткам Минфина убрать ежегодную индексацию военной пенсии и изменению принципов военной ипотеки. Этим они только добьются массового недовольства со стороны военных», — сказал военный политолог.

C другой стороны, можно согласиться с предложением увеличить до 25 лет срок выслуги, убрав из нее учебу в военном вузе, полагает директор Бюро военно-политического анализа. В настоящее время военнослужащие могут выйти на пенсию через 20 лет, при этом в выслуге засчитывают годы учебы.

«Когда смотришь на офицеров, которые в 37–38 лет уходят на пенсию и затем не знают, куда применить свои силы и образование, понимаешь, что военная служба по контракту, причем в XXI веке, должна длиться хотя бы 25–30 лет», — подчеркнул Михайлов.

Причем многие офицеры служат в отдельных регионах страны, где идет льготное исчисление срока службы, и уходят на пенсию в 30–35 лет.

В Минобороны России 20 октября заявили, что считают неприемлемым предложение Минфина по сокращению численности Вооруженных сил страны. По мнению военного ведомства, идея Минфина сократить количество должностей в Вооруженных силах приведет к нулевому экономическому эффекту, пишет «Газета.ру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что в Кремле не принимали решений по реформе Минобороны и сокращению численности Вооруженных сил России.

Кроме того, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Герой России Сергей Липовой заявил, что предложенные ведомством реформы относительно отечественных Вооруженных сил «вызывают, мягко говоря, недоумение».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020