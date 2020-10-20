Названы плюсы и минусы предложений по реформированию Российской армии

Сокращение штатной численности военнослужащих Российской армии на 10% не принесет нужного экономического эффекта, зато усугубит взаимоотношения среди представителей различных родов войск и военных служб, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов во вторник, 20 октября.

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на проект Минфина России сообщили, что штатная численность военнослужащих может быть сокращена на 10%. Проект предполагает оптимизацию расходов посредством свободных вакансий. Кроме того, инициативу могут реализовать через перевод на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач, а именно преподавателей, финансистов, кадровиков, медиков, тыловиков и юристов, пишет «Газета.ру».

Михайлов отметил, что похожие эксперименты по увольнению с военной службы представителей некоторых военных профессий, в том числе военных врачей, юристов, журналистов, преподавателей и других, проводились при бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове. По словам эксперта, история показала, что это были неверные решения.

«То же относится к попыткам Минфина убрать ежегодную индексацию военной пенсии и изменению принципов военной ипотеки. Этим они только добьются массового недовольства со стороны военных», — сказал военный политолог.

C другой стороны, можно согласиться с предложением увеличить до 25 лет срок выслуги, убрав из нее учебу в военном вузе, полагает директор Бюро военно-политического анализа. В настоящее время военнослужащие могут выйти на пенсию через 20 лет, при этом в выслуге засчитывают годы учебы.

«Когда смотришь на офицеров, которые в 37–38 лет уходят на пенсию и затем не знают, куда применить свои силы и образование, понимаешь, что военная служба по контракту, причем в XXI веке, должна длиться хотя бы 25–30 лет», — подчеркнул Михайлов.

Причем многие офицеры служат в отдельных регионах страны, где идет льготное исчисление срока службы, и уходят на пенсию в 30–35 лет.

В Минобороны России 20 октября заявили, что считают неприемлемым предложение Минфина по сокращению численности Вооруженных сил страны. По мнению военного ведомства, идея Минфина сократить количество должностей в Вооруженных силах приведет к нулевому экономическому эффекту, пишет «Газета.ру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что в Кремле не принимали решений по реформе Минобороны и сокращению численности Вооруженных сил России.

Кроме того, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Герой России Сергей Липовой заявил, что предложенные ведомством реформы относительно отечественных Вооруженных сил «вызывают, мягко говоря, недоумение».