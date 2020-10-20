Минобороны не поддержало предложение Минфина сократить численность ВС

Минобороны России считает неприемлемым предложение Минфина по сокращению численности Вооруженных сил страны. Об этом сообщается в официальном заявлении военного ведомства от 20 октября.

«В Минобороны России внимательно проанализировали содержание предложений, подготовленных Минфином России, по сокращению численности Вооруженных сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих. В Совет безопасности Российской Федерации направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства», — заявили «Известиям» в Минобороны.

Отмечается, что на текущий момент численность и структура ВС страны установлены президентом и определены исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства.

По мнению Минобороны, предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к нулевому экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность.

«Руководством Минобороны России высказано неприятие предложенных Минфином России мер. В свою очередь, в Минобороны России будет продолжена комплексная работа, направленная на расширение действенных мер социальной защищенности военнослужащих и членов их семей», — резюмировали в министерстве.

Ранее в этот же день «Известия» со ссылкой на документ рассказали, что Минфин России разработал проект, согласно которому штатная численность военнослужащих может быть сокращена на 10%.

Проект предполагает оптимизацию расходов посредством свободных вакансий. Кроме того, инициативу могут реализовать через перевод на гражданскую службу не связанных с выполнением боевых задач лиц, а именно преподавателей, финансистов, кадровиков, медиков, тыловиков и юристов, пишет «Газета.ру».