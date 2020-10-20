Неуставное отношение: Минфин подготовил реформу вооруженных сил

Министерство финансов подготовило новые предложения по оптимизации бюджета. На этот раз ведомство заинтересовали расходы на вооруженные силы. В числе предложений министерства — сокращение численности войск, увеличение необходимого для выхода на пенсию срока выслуги лет, отмена индексации пенсионных выплат и экономия на питании. Ранее Минфин предложил реформировать правоохранительный блок, создав единый орган, который сможет аккумулировать функции ФСИН, ГФС и ФССП на базе МВД. Это предложение, по мнению специалистов, позволит сэкономить около 20 млрд рублей в год. А вот возможная реформа вооруженных сил была воспринята неоднозначно. Военные и гражданские эксперты разошлись как в оценке самой инициативы ведомства, так и в возможных цифрах экономии для бюджета.

Минус 100 тысяч человек

Инициативы Минфина (копия документа есть в распоряжении «Известий») были направлены в Совет безопасности РФ в середине нынешнего месяца. Ведомство считает необходимым оптимизировать работу разных силовых структур, не только армии. Так, 16 октября «Известия» сообщали, что аналогичные меры разработаны для МВД, ФСИН, ГФС и ФССП. Тогда в аппарате Совбеза отказались от комментариев, не подтвердив, но и не опровергнув существование этого письма.

Согласно документу, как минимум две позиции в «армейском» списке Минфина идентичны тем, что содержатся и в предложениях по МВД: оптимизация управленческого аппарата за счет приведения соотношения количества начальников к количеству подчиненных, а также создание единого расчетного центра и единой системы материально-технического обеспечения силового блока.

Источники «Известий» в Минобороны подтвердили, что в ведомстве получили предложения Минфина и сейчас изучают их. Редакция направила запрос в министерство финансов, но на момент публикации ответа не поступило.

Первый пункт предложений финансового ведомства — сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Согласно указу президента, вступившему в силу в 2018 году, она установлена на уровне чуть больше миллиона человек, то есть речь идет о ликвидации порядка ста тысяч должностей.

Сделать это Минфин предлагает за счет свободных вакансий, а также переводя на гражданскую службу тех, чья деятельность не связана с выполнением боевых задач. К таковым авторы документа относят медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков. Отметим, что около десяти лет назад основная часть военнослужащих в подобных структурах уже рассталась с погонами и была переведена в категорию гражданского персонала.

Сокращение сотрудников на 10%, особенно за счет вакансий, — незначительная цифра, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, руководители зачастую держат свободными 10-15% мест как раз на случай кризиса, чтобы не пришлось увольнять работающих сотрудников. Но при этом экономия для бюджета, по очень приблизительным оценкам эксперта, может достичь 3% ВВП или 20 млрд рублей.

С этими доводами не согласен военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Содержание военнослужащих — далеко не самая большая статья расходов, — заявил он «Известиям». — Средняя зарплата в армии — 40-50 тыс. рублей. Если умножить на 100 тыс. человек, получится не более 5 млрд экономии в год. А вот на боеготовности армии это сокращение может отразиться негативно. Оно может привести к некомплекту в боевых подразделениях. А если их укомплектовать, не хватит людей в тыловых частях, и мы опять погрузимся в ситуацию, когда приходилось, например, собирать сводные экипажи кораблей, чтобы выйти в море.

С термосом на службу

Минфин также предлагает увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией. Кроме того, при досрочном расторжении контракта военнослужащий должен возместить стоимость военной формы «пропорционально сроку носки».

Еще одна предложенная возможность сэкономить — обеспечение питания контрактников только во время боевого дежурства и на полевых выходах.

— В войсках вопрос будет решаться по-разному, — предположил в беседе с «Известиями» учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. — Где-то люди будут приносить еду с собой, где-то их придется отпускать на обед за пределы части, что не очень положительно скажется на боеготовности. А как будет решаться вопрос с контрактниками на отдаленных объектах? Человек находится на какой-нибудь радиолокационной станции. Сегодня он получает на время несения службы сухпаек, а завтра не будет получать ничего. И что, он должен туда в термосах борщ носить?

Содержит документ и предложение исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции. А также — увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии. Сегодня он составляет 20 лет, и в нем учитывается учеба в военном вузе. То есть, получив диплом и лейтенантские погоны, офицер должен прослужить до права выхода на пенсию всего 15 лет.

Минфин предлагает увеличить срок выслуги до 25 лет, причем годы обучения в училище в них входить не должны. То есть если сегодня офицер может рассчитывать, что получит пенсию в возрасте примерно 36 лет, то в случае реализации предложений это произойдет на десять лет позже.

Пенсия и ипотека

По мнению Олега Жердева, предложение не включать годы учебы в военном вузе в срок выслуги противоречит законам «О статусе военнослужащих» и «О воинской обязанности и военной службе».

— Курсанты приступают к учебе после принятия присяги. Во время обучения их привлекают для решения задач военной службы, они заступают в караулы, патрули, охраняют гарнизонные гауптвахты. На них распространяются ограничения, как и на других военнослужащих. В отличие от студентов, у них всего один месяц отпуска летом, — перечислил эксперт.

Юрист считает, что увеличение срока выслуги может привести к целому ряду последствий. Во-первых, снизится конкурс в военные вузы, равно как и качество абитуриентов. Во-вторых, многие офицеры уйдут по истечению первого контракта — они заключали его на других условиях. Кроме того, предполагает он, снизится и число желающих поступить на службу по контракту на должности рядовых и сержантов.

На военную службу по контракту сейчас принимают граждан до 35 лет. Предлагаемые правила о сроке выслуги могут отсечь кандидатов в возрасте 25 лет и старше: перспектива в 50 лет занимать должность механика-водителя танка или стрелка мотострелкового отделения мало кому покажется привлекательной, отметил Владислав Шурыгин.

Еще одна предлагаемая норма — увеличение срока службы до права на «военную ипотеку». Сегодня офицер может стать участником накопительно-ипотечной системы (НИС) сразу после окончания вуза, а солдат или сержант-контрактник — после трех лет службы. С этого момента у них появляется расчетный счет, на который ежемесячно начисляют средства. Через несколько лет военнослужащий вправе получить целевой жилищный займ. Согласно инициативе Минфина, стать участником НИС офицеры смогут через пять лет после окончания вуза, а солдаты-контрактники — спустя восемь лет службы.

Сокращение аппарата назрело не столько в Минобороны, сколько в принципе в государственных органах — многие из них можно оптимизировать на 10% совершенно без ущерба для операционной деятельности, заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, предложенный Минфином комплекс мер позволит сэкономить бюджетные средства и направить их, например, в реальный сектор, на социальные нужды. Главное, чтобы экономию не нивелировало создание новой объединенной структуры, резюмировал эксперт.

Вечером 19 октября стало известно, что аналогичные предложения со стороны Минфина поступили и в Федеральную службу войск национальной гвардии (копия документа есть в распоряжении "Известий"). Они дословно повторяют текст, направленный в военное ведомство, но адресованы главе Росгвардии Виктору Золотову.