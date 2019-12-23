Звезды под елкой: Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Самым сенсационным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса «Эра». У ВМФ появится новый начальник Главного штаба и заместитель главнокомандующего. Ими станут соответственно адмирал Александр Витко, который в 2014 году командовал Черноморским флотом, и вице-адмирал Владимир Касатонов. Эксперты отмечают, что все генералы и адмиралы, получившие повышение, имеют реальный боевой опыт.

Как рассказали «Известиям» несколько источников в военном ведомстве, приказ о назначении высокопоставленных офицеров был подписан несколько дней назад. В настоящее время они принимают дела и приступают к исполнению своих служебных обязанностей.

Полиция для инноваций

Генерала Ивановского направили на очень ответственный участок работы. «Эра» — один из самых амбициозных проектов военного ведомства. Задача технополиса — совершить прорыв в области инновационных технологий. На его базе ведутся исследования квантовых решений, искусственного интеллекта и робототехники. В технополисе работают как военные, так и гражданские ученые, проходят службу по призыву выпускники ведущих вузов России, выдержавшие конкурсный отбор. Кроме того, там занимаются исследовательской деятельностью более 30 научных организаций и предприятий промышленности.

Для руководства научно-техническим военным кластером, находящимся под особым контролем руководства государства, необходимы не только военные, но и научные компетенции. А также — опыт организации учебного и научного процесса. Всё это в послужном списке генерала Ивановского есть, отмечают источники «Известий».

Владимир Ивановский стал начальником военной полиции в августе 2016 года. Он неоднократно бывал в Сирии, организовывал работу своих подчиненных в условиях гуманитарной миссии и миротворческой операции. Но служба в военной полиции — лишь краткий эпизод его биографии. Большая часть карьеры генерала, окончившего Военную академию Генерального штаба, связана с высшими учебными заведениями Минобороны.

С 2004 года он был начальником Военной академии материально-технического обеспечения. В 2012 году возглавил Военную академию тыла и транспорта. В этой должности Владимир Ивановский занимался переформированием заведения в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.



Генерал имеет опыт работы с инновационными частями вооруженных сил. В 2015 году он занимался созданием первой научной роты материально-технического обеспечения (МТО) на базе Военной академии. Владимир Ивановский — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. В военном технополисе, который располагается в Анапе, ему предстоит продолжить работу с молодыми учеными.

На «Сирийском экспрессе»

Серьезные перестановки идут и в руководстве ВМФ. В мае нынешнего года у флота появился новый главнокомандующий. Им стал адмирал Николай Евменов. Несмотря на то что в прошлом он подводник, его замами служат преимущественно офицеры, командовавшие надводными кораблями.

Так, новым заместителем главнокомандующего ВМФ станет адмирал Владимир Касатонов, который начинал службу командиром группы управления ракетного дивизиона, вооруженного комплексами «Гранит». Он был помощником командира тяжелого атомного ракетного крейсера «Киров», старпомом и командиром эсминцев «Гремящий» и «Расторопный» соответственно. В разные годы адмирал командовал тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий», 43-й дивизией ракетных кораблей и Кольской флотилией разнородных сил СФ, а также был заместителем командующего Тихоокеанским флотом.

В 2016 году Владимир Касатонов возглавил ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». Он станет первым офицером из военного вуза, которого назначат на такую должность в ВМФ. По данным источников «Известий» в военном ведомстве, Владимир Касатонов принимал участие в сирийской операции.

На должности начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирала Андрея Воложинского сменит адмирал Александр Витко, окончивший Высшее военно-морское училище имени Нахимова в Севастополе. С 1984 по 1996 год он прошел путь от помощника командира боевой части ракетного катера до командира дивизиона на Тихом океане. Долгое время занимал ряд ответственных штабных и командных должностей на ТОФе. Затем был переведен на Северный флот, где дослужился до заместителя командующего. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по стратегии и тактике современного морского боя.

Весной 2014 года, когда адмирал Витко занимал должность командующего Черноморским флотом, корабли и части обеспечения ВМС Украины спустили флаги без единого выстрела, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

— В 2014 году Александр Витко получил звание адмирала — и это не так просто, их на флоте немного, — рассказал «Известиям» специалист. — Тогда же был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Еще одна заслуга адмирала — участие в организации работы «Сирийского экспресса», снабжающего группировку российских войск в этой арабской стране. Черноморский флот под его руководством также планировал боевую работу для кораблей — как своих, так и приходящих с других флотов, участвовавших в сирийской операции.

То, что в команде Евменова и Витко много офицеров, чья служба связана с надводными кораблями, эксперты объясняют тем, что сейчас именно эта составляющая отечественного ВМФ требует самого пристального внимания командования. Многие корабли построены еще во времена СССР, поэтому на их место в ближайшие годы неизбежно придут новые — эта программа уже в действии, отметил Дмитрий Болтенков.

Преимущество — опыт

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, новые назначения идут в русле тенденции последних лет: ставить на ключевые должности только офицеров с реальным боевым опытом.

— Повышение в первую очередь получают офицеры, проявившие себя в горячих точках, — заявил эксперт «Известиям». — При этом речь идет о тех, кто в боевой обстановке получил реальные результаты, а не просто «отбыл номер».