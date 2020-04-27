Домой строем марш: Минобороны изменило порядок увольнения в запас

Из-за вспышки СOVID-19 до вокзалов и аэропортов уволенных в запас военнослужащих по призыву решено доставлять служебным транспортом в сопровождении офицеров. По требованию начальника Генштаба командиры должны проследить, чтобы все демобилизованные сели на поезд или самолёт «и дождаться движения транспорта». Никаких торжественных построений на плацу перед отъездом не будет. В воскресенье в Минобороны сообщили, что 874 российских военных заразились коронавирусом.

Билеты купит офицер

Новый порядок увольнения в запас военнослужащих по призыву утверждён приказом начальника Генерального штаба. Согласно документу, с копией которого ознакомились «Известия», все вопросы, связанные с отправкой солдат по домам, должны взять на себя командиры воинских частей. Число демобилизованных по призыву составляет этой весной около 100 тыс. человек.

До нынешнего года призывники, отслужившие свой срок, исключались из списков части, после чего становились практически свободными гражданами: выйдя за КПП, вчерашний солдат или сержант мог идти куда угодно. На руках у него были воинские перевозочные документы, которые он мог обменять на билет домой в комендатуре вокзала или аэропорта. Из отдалённых районов демобилизованных вывозили служебным транспортом.

Согласно новым правилам, теперь все билеты закупают централизованно. Для этого командир части налаживает взаимодействие со службой военных сообщений. В назначенный день демобилизованных на автобусах или грузовиках развозят на вокзалы и в аэропорты. По требованию начальника Генштаба назначенный офицер должен проследить, чтобы все увольняемые сели на поезд или самолёт «и дождаться движения транспорта». Тем самым исключены прогулки по гарнизону, в ходе которых демобилизованные могут заразиться коронавирусом.

— Такая практика существовала в некоторых воинских частях с 1990-х годов, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Многие командиры сами организовывали посадку на поезд или самолёт демобилизованных, чтобы потом не приходилось отвечать на вопросы родителей: «куда пропал мой сын». В Москве, например, уже давно всех сажают на поезда и следят за их отправкой. Теперь такая практика будет везде. Это принесёт свой эффект: при централизованном получении билетов все увольняемые будут ехать в одном вагоне, если им по пути. В дорогу им, скорее всего, дадут пайки и средства дезинфекции. Так что ни с кем посторонним контактировать им не придётся до приезда в пункт назначения.

Без лишних церемоний

Последний день службы у молодых людей весеннего призыва 2019-го пройдёт не так, как у их предшественников. Раньше он начинался с торжественного построения на плацу и напутственного слова командира, затем было награждение медалями, почётными знаками и грамотами. Где-то мог быть концерт или праздничный обед. К примеру, военнослужащих 154-го отдельного комендантского полка традиционно увольняют в запас у могилы Неизвестного солдата возле стен Кремля. На память им вручают капсулы с землей с главного военного мемориала.

Однако нынешней весной и летом ни в этой, ни в других частях таких церемоний не будет. Согласно требованию начальника Генерального штаба, торжественные мероприятия по случаю увольнения в запас проводятся особым порядком: «в служебном кабинете командира (начальника) или другом изолированном помещении (комнате досуга, музее боевой славы и др.) без общего построения личного состава воинской части (организации) и привлечения других военнослужащих».

Основная часть призванных весной 2019-го подлежит увольнению примерно с середины мая и до конца июня.

Законодательство допускает случаи, когда солдат или матрос продолжают некоторое время служить после истечения данного срока. Например, если призывник находится на корабле во время похода, на лечении в госпитале, в плену, под следствием или добровольно согласился дождаться в части подходящего транспорта. Этот перечень в законе «О воинской обязанности и военной службе» завершается формулировкой «а также в иных случаях, установленных в Положении о прохождении военной службы».

Однако в действующей редакции Положения иные случаи не указаны, отметил соучредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— В случае необходимости изменения могут быть внесены именно в этот документ, — пояснил юрист «Известиям». — Это можно сделать указом президента, что быстрее и проще, чем менять федеральный закон. Но в итоге решили обойтись без радикальных мер. Кроме того, в такой ситуации было бы сложно решить вопрос с размещением и постановкой на довольствие военнослужащих, увольнение которых задерживается: ведь на их место приходит новый призыв.

Указ «О призыве в апреле — июле 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» президент подписал 30 марта. В соответствии с документом в ближайшие месяцы в Вооружённые силы и войска других силовых ведомств должны прийти 135 тыс. новобранцев. Примерно такой же план по призыву стоял и год назад — сейчас молодые люди, отслужившие свой срок, подлежат увольнению в запас. В действительности домой поедут несколько меньше демобилизованных из числа тех, что были набраны — кто-то за это время был комиссован по состоянию здоровья, кто-то уволен по семейным обстоятельствам, а кто-то решил остаться в армии и подписал контракт.

Как сообщили в воскресенье в Минобороны, с марта по 26 апреля коронавирус обнаружен у 874 военнослужащих. Все они находятся под наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии — 4 человека, в состоянии средней тяжести — 15, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

В связи с пандемией коронавируса оборонное ведомство ввело строгие профилактические меры в военкоматах и на призывных пунктах. В них создают посты контроля, где проверят состояние здоровья молодых людей. Команды призывников разделят, а контакты между ними исключат. Перед отправкой в войска новобранцы сдадут тест на коронавирус. Прибыв к месту службы, все новоявленные солдаты пройдут двухнедельный карантин.