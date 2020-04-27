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Домой строем марш: Минобороны изменило порядок увольнения в запас

Из-за пандемии отслуживших свой срок военнослужащих доставят на вокзалы и в аэропорты под присмотром офицеров
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Из-за вспышки СOVID-19 до вокзалов и аэропортов уволенных в запас военнослужащих по призыву решено доставлять служебным транспортом в сопровождении офицеров. По требованию начальника Генштаба командиры должны проследить, чтобы все демобилизованные сели на поезд или самолёт «и дождаться движения транспорта». Никаких торжественных построений на плацу перед отъездом не будет. В воскресенье в Минобороны сообщили, что 874 российских военных заразились коронавирусом.

Билеты купит офицер

Новый порядок увольнения в запас военнослужащих по призыву утверждён приказом начальника Генерального штаба. Согласно документу, с копией которого ознакомились «Известия», все вопросы, связанные с отправкой солдат по домам, должны взять на себя командиры воинских частей. Число демобилизованных по призыву составляет этой весной около 100 тыс. человек.

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До нынешнего года призывники, отслужившие свой срок, исключались из списков части, после чего становились практически свободными гражданами: выйдя за КПП, вчерашний солдат или сержант мог идти куда угодно. На руках у него были воинские перевозочные документы, которые он мог обменять на билет домой в комендатуре вокзала или аэропорта. Из отдалённых районов демобилизованных вывозили служебным транспортом.

Согласно новым правилам, теперь все билеты закупают централизованно. Для этого командир части налаживает взаимодействие со службой военных сообщений. В назначенный день демобилизованных на автобусах или грузовиках развозят на вокзалы и в аэропорты. По требованию начальника Генштаба назначенный офицер должен проследить, чтобы все увольняемые сели на поезд или самолёт «и дождаться движения транспорта». Тем самым исключены прогулки по гарнизону, в ходе которых демобилизованные могут заразиться коронавирусом.

— Такая практика существовала в некоторых воинских частях с 1990-х годов, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Многие командиры сами организовывали посадку на поезд или самолёт демобилизованных, чтобы потом не приходилось отвечать на вопросы родителей: «куда пропал мой сын». В Москве, например, уже давно всех сажают на поезда и следят за их отправкой. Теперь такая практика будет везде. Это принесёт свой эффект: при централизованном получении билетов все увольняемые будут ехать в одном вагоне, если им по пути. В дорогу им, скорее всего, дадут пайки и средства дезинфекции. Так что ни с кем посторонним контактировать им не придётся до приезда в пункт назначения.

Без лишних церемоний

Последний день службы у молодых людей весеннего призыва 2019-го пройдёт не так, как у их предшественников. Раньше он начинался с торжественного построения на плацу и напутственного слова командира, затем было награждение медалями, почётными знаками и грамотами. Где-то мог быть концерт или праздничный обед. К примеру, военнослужащих 154-го отдельного комендантского полка традиционно увольняют в запас у могилы Неизвестного солдата возле стен Кремля. На память им вручают капсулы с землей с главного военного мемориала.

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Однако нынешней весной и летом ни в этой, ни в других частях таких церемоний не будет. Согласно требованию начальника Генерального штаба, торжественные мероприятия по случаю увольнения в запас проводятся особым порядком: «в служебном кабинете командира (начальника) или другом изолированном помещении (комнате досуга, музее боевой славы и др.) без общего построения личного состава воинской части (организации) и привлечения других военнослужащих».

Основная часть призванных весной 2019-го подлежит увольнению примерно с середины мая и до конца июня.

Законодательство допускает случаи, когда солдат или матрос продолжают некоторое время служить после истечения данного срока. Например, если призывник находится на корабле во время похода, на лечении в госпитале, в плену, под следствием или добровольно согласился дождаться в части подходящего транспорта. Этот перечень в законе «О воинской обязанности и военной службе» завершается формулировкой «а также в иных случаях, установленных в Положении о прохождении военной службы».

Однако в действующей редакции Положения иные случаи не указаны, отметил соучредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— В случае необходимости изменения могут быть внесены именно в этот документ, — пояснил юрист «Известиям». — Это можно сделать указом президента, что быстрее и проще, чем менять федеральный закон. Но в итоге решили обойтись без радикальных мер. Кроме того, в такой ситуации было бы сложно решить вопрос с размещением и постановкой на довольствие военнослужащих, увольнение которых задерживается: ведь на их место приходит новый призыв.

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Указ «О призыве в апреле — июле 2020 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» президент подписал 30 марта. В соответствии с документом в ближайшие месяцы в Вооружённые силы и войска других силовых ведомств должны прийти 135 тыс. новобранцев. Примерно такой же план по призыву стоял и год назад — сейчас молодые люди, отслужившие свой срок, подлежат увольнению в запас. В действительности домой поедут несколько меньше демобилизованных из числа тех, что были набраны — кто-то за это время был комиссован по состоянию здоровья, кто-то уволен по семейным обстоятельствам, а кто-то решил остаться в армии и подписал контракт.

Как сообщили в воскресенье в Минобороны, с марта по 26 апреля коронавирус обнаружен у 874 военнослужащих. Все они находятся под наблюдением медиков. Из них в тяжелом состоянии — 4 человека, в состоянии средней тяжести — 15, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

В связи с пандемией коронавируса оборонное ведомство ввело строгие профилактические меры в военкоматах и на призывных пунктах. В них создают посты контроля, где проверят состояние здоровья молодых людей. Команды призывников разделят, а контакты между ними исключат. Перед отправкой в войска новобранцы сдадут тест на коронавирус. Прибыв к месту службы, все новоявленные солдаты пройдут двухнедельный карантин.

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