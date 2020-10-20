«Офицеры России» прокомментировали инициативу Минфина о сокращении армии

Сокращение российской армии, которую предложили в Минфине, может подорвать обороноспособность страны. Об этом заявил «РИА Новости» председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Герой России Сергей Липовой во вторник. 20 октября.

По его словам, предложенные ведомством реформы относительно отечественных Вооруженных сил, «вызывают, мягко говоря, недоумение».

«Понятно, что задача министерства финансов — оптимизировать бюджет. Но оптимизация — это улучшение, а предложенные инициативы могут существенно подорвать обороноспособность страны и заложить не самые лучшие тенденции развития Вооруженных сил», — сказал генерал-майор.

Он считает, что в этом вопросе нужно руководствоваться доводами профессионалов, которые ежедневно несут боевую службу и понимают характер современных вызовов и угроз.

Липовой также раскритиковал идею повышения пенсионного возраста военнослужащих и невключения в выслугу лет время обучения в военном вузе. Он отметил, что из-за этого у курсантов и учебных заведений могут появиться дополнительные юридические трудности.

«А присягу принимать тоже прикажут вместе с получением лейтенантских погон?» — сказал председатель «Офицеров России».

Он также задался вопросом, «каким образом и на каком юридическом основании курсанты», которые не присягнули Родине, «будут нести караульную и гарнизонную службу, ходить во внутренние наряды, выполнять другие обязанности военной службы».

Липовой считает, что экономия на армии не будет способствовать росту престижа и популярности профессиональной военной службы среди молодежи. По его мнению, сейчас, когда «обстановка в мире становится все более и более напряженной», а Россия постоянно сталкивается с провокациями Пентагона и НАТО, это просто опасно.

Ранее во вторник «Известия» писали, что Минфин подготовил предложения по оптимизации расходов на Вооруженные силы России. Ведомство предложило Минобороны сократить до 100 тыс. военнослужащих и перевести их на гражданские должности — в первую очередь врачей, преподавателей, тыловиков и финансово-юридических сотрудников. Предложено увеличить выслугу лет перед выходом на пенсию и начать экономить на питании военных.