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Минфин предложил увеличить срок выслуги лет для военных

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Министерство финансов подготовило предложения по оптимизации расходов на Вооруженные силы (копия документа есть в распоряжении «Известий»).

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В списке мер — увеличение срока выхода военных на пенсию. Сегодня выслуга лет, после которой они получают право на пенсию, составляет 20 лет. При этом засчитываются годы обучения в военном вузе, то есть выпускник училища уже имеет четыре или пять лет выслуги, и ему до «пенсии» остается прослужить 15 лет. Минфин предлагает увеличить срок выслуги до 25 лет, причем годы обучения в училище в них входить не должны.

Предложение не включать годы учебы в военном вузе противоречит законам «О статусе военнослужащих» и «О воинской обязанности и военной службе», заявил учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

«Курсанты приступают к учебе после принятия присяги. Во время обучения их привлекают для решения задач военной службы, они заступают в караулы, патрули, охраняют гарнизонные гауптвахты. На них распространяются ограничения, как и на других военнослужащих. В отличие от студентов, у них всего один месяц отпуска летом», — сказал эксперт.

Также Минфин предлагает исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Неуставное отношение: Минфин подготовил реформу вооруженных сил

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