Лукашенко заявил о смене тактики силовиков в отношении протестующих

Сотрудники правоохранительных органов изменили тактику сдерживания участников протестов в республике, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 20 октября.

«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику», — цитирует президента агентство «БелТА».

Лукашенко подчеркнул, что в спокойном режиме можно найти каждого и привлечь к ответственности, современные технологии позволяют это делать.

По его словам, работа в этом направлении «даст определенный эффект», когда каждый ответит за «свои деяния».

Кроме того, Лукашенко сказал, что несанкционированные акции повлияли на минчан.

«Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. <...> люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит», — добавил он.

Накануне в МВД Белоруссии привели данные об участниках уличных акций протестов за минувшие сутки: в 16 протестных акциях в стране насчитали около 8 тыс. человек, из них около 7 тыс. было в пиковый момент в столице.

По словам пресс-секретаря ведомства Ольги Чемодановой, в областных центрах акции были немногочисленны.

Она уточнила, что в Минске некоторые протестующие оказывали сопротивление сотрудникам милиции. Для предотвращения нападения правоохранители применяли спецсредства, задерживали «наиболее рьяных» участников.

18 октября в стране прошла акция белорусской оппозиции «Партизанский марш». Как сообщила «Газета.ру», в протестном движении приняли участие около 15 тыс. человек.

Для разгона протестующих правоохранительные органы применили спецсредства, в том числе резиновые пули. В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что это было сделано после того, как демонстранты начали бросать в служебный транспорт и правоохранителей камни.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.