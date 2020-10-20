Посольство России прокомментировало обвинение Лондона в кибератаках на Олимпиаду

Утверждения о якобы осуществляемых Москвой кибератаках являются попыткой Лондона испортить отношения России с другими государствами и не имеют реального содержания. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии российского диппредставительства.

«Используя тему Олимпийских игр в Южной Корее и Японии, британцы стремятся еще и испортить конструктивные отношения России с этими странами. И это не ново, если учесть, сколько усилий было приложено Лондоном, чтобы вбить клин в наши отношения, например, с Украиной и Грузией», — приводит ТАСС слова из комментария.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что эти «старания» Великобритании разрушительны для российско-британских отношений и для международного престижа этой страны. В посольстве добавили, что рассматривают новые обвинения как «волну неспровоцированных зловредных выпадов», которые не имеют «реального содержания».

Ранее во вторник в Кремле заверили, что российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиады.

Накануне МИД Великобритании обвинил Россию в причастности к кибератакам против организаторов Олимпиады в Токио.

В тот же день минюст США заявил, что россияне, обвиняемые в хакерских атаках, являются «сотрудниками ГРУ», которые якобы входят в подразделение № 74455 российской военной разведки.

В Токио не стали комментировать сообщения о кибератаках Москвы.

Американский минюст 18 октября предъявил обвинения в хакерстве шести россиянам из-за распространения вируса NotPetya в 2017 году. Их обвинили в атаках на компании США, а также на украинские энергосистемы и в попытках сорвать президентские выборы во Франции. Кроме того, их сочли причастными к кибератакам на Олимпиаду в Южной Корее.