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Песков прокомментировал планы Киева по строительству военных баз

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Москва не располагает информацией о военных базах, строительство которых хочет начать Украина для защиты Черноморского региона. Об этом журналистам 20 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Здесь, конечно, нужно проанализировать эти заявления. Нужно понять каких, чьих баз. Это может иметь негативные последствия для стабильности в Черноморском регионе», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, необходимо понимать, о чем конкретно идет речь.

«Не имея информации, мы не можем ничего говорить», — добавил представитель Кремля.

Ранее 20 октября, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет строительство двух государственных военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

Также украинский лидер напомнил, что в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. По словам Зеленского, он не позволит сократить финансирование минобороны страны в 2021 году, несмотря на коронавирус.

Финансирование будет не менее 117 млрд гривен ($4,12 млрд). Согласно исследованию «Перспективы и проблемы в процессе перехода Украины к демократии», опубликованному ранее, в октябре, 35% опрошенных украинцев считают, что государство движется в неверном направлении.

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