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Украина построит две военно-морские базы для защиты черноморского региона

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Украина начнет строительство двух государственных военно-морских баз для защиты черноморского региона. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая 20 октября с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

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В настоящее время, по словам Зеленского, Киев создает армию, которая не позволит отдать территории Украины, а тот, кто отдал Крым «без боя», должен понести ответственность.

«Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве», — отметил он. Как добавил президент Украины, никто не сможет отобрать у страны часть территории без единого выстрела.

Речь идет не о мести, а о справедливости, объяснил политик.

Также украинский лидер напомнил, что в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. По словам Зеленского, он не позволит сократить финансирование минобороны страны в 2021 году, несмотря на коронавирус.

Финансирование будет не менее 117 млрд гривен ($4,12 млрд), отметил Зеленский в эфире YouTube-канала рады.

Согласно исследованию «Перспективы и проблемы в процессе перехода Украины к демократии», опубликованному ранее в октябре, 35% опрошенных украинцев считают, что государство движется в неверном направлении.

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