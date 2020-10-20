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Глава МИД Белоруссии ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у его жены

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус у его жены — телеведущей Веры Поляковой. Об этом 20 октября сообщает портал TUT.by.

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Как рассказал порталу пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз, Макей сразу после положительного теста жены в соответствии с предписаниями врачей ушел на самоизоляцию. Сейчас министр работает удаленно.

Его супруга сообщила о состоянии своего здоровья в Facebook. Она находится в больнице.

В начале октября минздрав Белоруссии сообщал о росте заболеваемости COVID-19. Тогда за сутки в стране выявили 443 случая заболевания. Днем ранее этот показатель составил 431 случай.

2 октября два первых добровольца привились в Белоруссии российской вакциной от коронавируса. За день до этого в республике начались клинические исследования вакцины от COVID-19, они пройдут в восьми медицинских учреждениях страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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