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В Москве умерла народная артистка Ирина Скобцева

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В Москве на 94-м году жизни умерла Ирина Скобцева. Печальную новость подтвердили коллеги народной артистки.

Ирина Скобцева родилась в Туле, окончила МГУ и МХАТ. В кино дебютировала в 1955 году в ленте «Отелло». В 1959-м вышла замуж за режиссера Сергея Бондарчука. Актриса сыграла в фильмах «Я шагаю по Москве», «Они сражались за Родину», «Война и мир», «Мэри Поппинс, до свидания», «Зигзаг удачи». В фильмографии Скобцевой — более 70 ролей в кино.

Дата похорон и место прощания с артисткой пока не сообщается.

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