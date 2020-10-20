Российские Ту-95 совершили плановый полет у побережья Аляски

Полет двух российских бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 над нейтральными водами на Дальнем Востоке носил плановый характер, сообщили 20 октября в пресс-службе Минобороны России.

Ранее в этот же день Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило о перехвате российских самолетов у побережья Аляски.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Чукотского, Бофорта, Берингова и Охотского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Указывается, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35с ВКС России, МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-22 ВВС США.

В Минобороны добавили, что летчики Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. При этом полеты всегда совершаются в соответствии с международными правилами.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов после завершения учений «Кавказ-2020» 26 сентября рассказал, что в последнее время в 20–30 км от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО.

25 сентября российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H над Балтийским морем.