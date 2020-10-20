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Самолеты ВВС США перехватили два бомбардировщика и два истребителя ВКС России

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Самолеты ВВС США в понедельник вечером осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 у побережья Аляски. Об этом 20 октября сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

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«Истребитель F-22 Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки при поддержке системы воздушного предупреждения и управления E-3 и самолета-заправщика KC-135 в понедельник вечером перехватили два российских бомбардировщика Ту-95, которые сопровождались двумя истребителями Су-35», — заявило НОРАД в своем Twitter.

В то же время все российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не вторгались в воздушное пространство других государств.

Кроме того, НОРАД идентифицировал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который осуществлял патрулирование в зоне опознавания противовоздушной обороны в течение примерно полутора часов недалеко от берегов Аляски.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов после завершения учений «Кавказ-2020» 26 сентября рассказал, что в последнее время в 20–30 км от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО.

Российский истребитель Су-27 поднимался 25 сентября на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H над Балтийским морем, пишет «Газета.ру».

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