Самолеты ВВС США перехватили два бомбардировщика и два истребителя ВКС России

Самолеты ВВС США в понедельник вечером осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 у побережья Аляски. Об этом 20 октября сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

«Истребитель F-22 Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки при поддержке системы воздушного предупреждения и управления E-3 и самолета-заправщика KC-135 в понедельник вечером перехватили два российских бомбардировщика Ту-95, которые сопровождались двумя истребителями Су-35», — заявило НОРАД в своем Twitter.

В то же время все российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не вторгались в воздушное пространство других государств.

Кроме того, НОРАД идентифицировал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который осуществлял патрулирование в зоне опознавания противовоздушной обороны в течение примерно полутора часов недалеко от берегов Аляски.

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