В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 км от границ России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге после завершения учений «Кавказ-2020» рассказал, что в последнее время в 20–30 км от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО.

По его словам, в связи с этим распространяемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным. Также Герасимов напомнил о полетах иностранных самолетов и присутствии в Баренцевом, Балтийском и Черном морях военно-морских сил НАТО, пишет «РИА Новости».

25 сентября сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднялся на перехват двух бомбардировщиков B-52H ВВС США, приближавшихся к границам РФ над Балтийским морем.

Накануне Су-27 также был поднят в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который пролетал над территорией Польши и направлялся к рубежам РФ. Для недопущения нарушения границ российский истребитель провел патрулирование и после удаления B-52H вернулся на аэродром базирования.

В начале сентября разведдеятельность вдоль российских рубежей вели 43 самолета-разведчика, также были обнаружены три беспилотника.

6 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что авиация стран — участниц НАТО совершает регулярные полеты, имитируя нанесение ракетных ударов по территории России.

Позднее в военном ведомстве сообщили, что 28 августа бомбардировщики В-52Н Stratofortress ВВС США отрабатывали авиаудары по России на учениях Allied Sky. В Минобороны подчеркнули, что подобные действия «носят враждебный и провокационный характер».