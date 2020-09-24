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Су-27 поднимался в воздух из-за бомбардировщика ВВС США у границ РФ

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Российские военные зафиксировали полет стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США, направлявшегося к госграницам РФ, в воздух был поднят истребитель Су-27. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ 24 сентября.

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Американский самолет был замечен над территорией Польши, судно летело к российским рубежам. Для недопущения нарушения воздушного пространства РФ был поднят Су-27 из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа.

«Российский истребитель провел воздушное патрулирование вдоль государственной границы РФ и после удаления от нее американского самолета вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — приводит «Интерфакс» сообщение центра.

Накануне американские бомбардировщики были замечены в небе над Черным морем. На перехват были направлены два Су-27. Российские истребители сопроводили два B-52H над акваторией Черного моря, а после их удаления также вернулись на аэродром базирования.

В начале месяца разведдеятельность вдоль российских рубежей вели 43 самолета-разведчика, также были обнаружены три беспилотника.

6 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что авиация стран — участниц НАТО совершает регулярные полеты, имитируя нанесение ракетных ударов по территории России.

Позднее в военном ведомстве сообщили, что 28 августа бомбардировщики В-52Н Stratofortress ВВС США отрабатывали авиаудары по России на учениях Allied Sky. В Минобороны подчеркнули, что подобные действия «носят враждебный и провокационный характер».

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