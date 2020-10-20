Свыше 316 тыс. россиян остаются под наблюдением врачей из-за COVID-19

Под медицинским наблюдением из-за подозрений на заболевание COVID-19 в целом по России остаются 316 569 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 20 октября.

За минувшие сутки в стране сделали 374 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период эпидемии провели свыше 54,6 млн лабораторных исследований на наличие этой инфекции.

Ранее во вторник в научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова заявили, что пик заболеваемости СOVID-19 в России пойдет на спад в первых числах ноября.

Эксперты отметили, что снижение темпов роста заболеваемости произойдет в тот момент, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о напряженной эпидемиологической обстановке из-за коронавируса в России, пишет «Газета.ру».

В тот же день терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что до существенного сокращения распространения этого вируса как в Москве, так и по стране еще далеко, но эпидемия замедлится при вакцинации населения.

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