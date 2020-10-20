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Социологи выяснили отношение россиян к своей физической форме

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Большинство россиян довольны своим телом и здоровьем, при этом многие из них не занимаются спортом. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ, оказавшиеся 20 октября в распоряжении «РИА Новости».

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«Половина россиян удовлетворены своим здоровьем (52%) и положительно оценивают свою физическую форму (48%), при этом в зависимости от социально-демографического портрета человека оценки различаются <…> Большинство россиян редко занимаются спортом: 73% не занимались никакими видами спорта за последний месяц, причем женщины реже занимались спортом, чем мужчины (77% против 68%)», — говорится в аналитических материалах.

Более половины россиян (56%) не считают, что им нужно увеличить свою физическую нагрузку или начать заниматься спортом. Чаще такого мнения придерживаются люди пенсионного возраста, россияне с низким материальным достатком и неработающие граждане.

Вместе с тем, среди занимавшихся спортом в последний месяц наиболее популярны бег или ходьба, занятия в зале, плавание, футбол и езда на велосипеде.

Накануне Министерство финансов предложило ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся спортом и физкультурой, пишет «Газета.ру».

Несколько дней назад стало известно, что в Москве продажи услуг фитнес-центров и тренажерных залов за год упали более чем на 50%.

В конце мая заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, как восстановить физическую форму после самоизоляции.

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