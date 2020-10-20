Прямой эфир

Берлинский депутат предупредил о последствиях отказа от «Северного потока — 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн в интервью «Вечерней Москве» заявил, что без «Северного потока – 2» Германия останется «в темноте».

Игра в монополию: что последует за польским штрафом против участников СП-2
Компании отрицают нарушения при финансировании проекта и собираются оспаривать решение регулятора в суде

По его мнению, отказ от проекта приведет к росту цен на газ в стране. Парламентарий отметил, что граждане Германии не поддерживают это, особенно в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

«Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен «Северный поток — 2». Потому что без российского газа немцы будут в темноте», — уверен Линдеманн.

17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что энергетический проект «Северный поток – 2» будет достроен, но сроки завершения — под вопросом. Говоря об энергетической политике в Европе, Маас подчеркнул, что все решения в данной сфере принимаются именно на этом континенте.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. На данный момент осталось проложить около 160 км труб. Из-за санкций Вашингтона строительство временно приостановили. В последнее время в ЕС и США звучат призывы отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

8 октября глава МИД Германии заявил, что предлагаемые ФРГ санкции в отношении России не затрагивают «Северный поток – 2», так как строительство газопровода является многосторонним проектом и требует международного консенсуса. Противники проекта пытаются использовать инцидент с блогером Алексеем Навальным, чтобы поставить проект трубопровода в центр внимания, заключил немецкий министр.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020