Берлинский депутат предупредил о последствиях отказа от «Северного потока — 2»

Депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн в интервью «Вечерней Москве» заявил, что без «Северного потока – 2» Германия останется «в темноте».

По его мнению, отказ от проекта приведет к росту цен на газ в стране. Парламентарий отметил, что граждане Германии не поддерживают это, особенно в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

«Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Это именно то, к чему АдГ давно призывает. Германии нужен «Северный поток — 2». Потому что без российского газа немцы будут в темноте», — уверен Линдеманн.

17 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что энергетический проект «Северный поток – 2» будет достроен, но сроки завершения — под вопросом. Говоря об энергетической политике в Европе, Маас подчеркнул, что все решения в данной сфере принимаются именно на этом континенте.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. На данный момент осталось проложить около 160 км труб. Из-за санкций Вашингтона строительство временно приостановили. В последнее время в ЕС и США звучат призывы отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

8 октября глава МИД Германии заявил, что предлагаемые ФРГ санкции в отношении России не затрагивают «Северный поток – 2», так как строительство газопровода является многосторонним проектом и требует международного консенсуса. Противники проекта пытаются использовать инцидент с блогером Алексеем Навальным, чтобы поставить проект трубопровода в центр внимания, заключил немецкий министр.