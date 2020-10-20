Свыше 30 млн человек досрочно проголосовали на выборах в США

Свыше 30 млн американских граждан досрочно отдали свои голоса на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Соответствующие подсчеты опубликованы в понедельник, 19 октября, на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

Согласно информации портала, в общей сложности в США проголосовали уже 30 242 866 человек. Лидером досрочного голосования остается Техас (4 064 685), за ним следуют штаты Калифорния (3 037 970), Флорида (2 509 245) и Северная Каролина (1 526 973). Количество досрочно сделавших свой выбор превышает один миллион человек в штатах Джорджия, Мичиган, Вирджиния и Нью-Джерси.

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. Помимо президента, будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.

28 сентября президент США Дональд Трамп заявил о «дружественной» передаче власти после выборов в ноябре, выразив при этом уверенность в своей победе.

В июне действующий президент США Дональд Трамп сказал, что может не признать итоги выборов, если потерпит на них поражение. Его соперник демократ Джо Байден заявил, что в этом случае военные выведут его из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.

21 августа Байден официально согласился баллотироваться на пост президента от демократов. Он пообещал, что в случае его победы США преодолеют «эпоху тьмы», а также заявил, что страна готова к искоренению системного расизма.